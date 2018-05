Geschorste auto mag alleen met APK-afspraak de weg op

De automobilist in kwestie had een Renault 5 GTD sedan met een geschorst kenteken. Maar op een dag ging hij er toch mee de weg voor een APK-keuring. Omdat de auto ondanks de schorsing werd gesignaleerd op de openbare weg legde de belastinginspecteur op dat hij over het hele jaar belasting voor de auto moest betalen. En daar kwam nog een boete bovenop. De hoogte van die bedragen worden niet genoemd in de uitspraak.

De rechtbank Noord-Nederland wijst erop dat een geschorste auto wel de weg op mag op naar een APK-keuring te gaan. Maar dan moet daar wel vooraf een afspraak voor worden gemaakt, en dat had de automobilist in kwestie niet gedaan. Hij kon daarom niet bewijzen dat de keuring plaats had gevonden. De auto was namelijk afgekeurd en daarom was er geen keuringsrapport.

De naheffing voor de belasting bleef dus staan, maar de boete werd door de rechter geschrapt, omdat die het wel aannemelijk vond dat de autobezitter daadwerkelijk alleen de weg op was gegaan voor de keuring.

Goed weggekomen

„Daarmee komt de auto-eigenaar eigenlijk nog best goed weg”, reageert fiscalist Steven Oomens van Fiscaal up to Date. „Er zijn vergelijkbare situaties waarin bij gebruik van de weg tijdens een schorsing een boete van 100% vrijwel altijd in stand blijft.”

Hij wijst erop dat er inderdaad een vrijstelling voor geschorste auto’s is voor de dag van de APK-keuring. Maar: „De vrijstelling geldt uitdrukkelijk alleen voor een APK-keuring, niet als de auto voor een reparatie of zo naar de garage moet. Zoals uit de uitspraak blijkt moet de eigenaar van de auto met papieren kunnen aantonen dat de auto op die dag voor een APK naar de garage moest. Deze auto-eigenaar kon niet bewijzen dat hij een afspraak voor een APK-keuring had en moet daarom alsnog voor één heel jaar belasting betalen.”