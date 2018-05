Musk schoffeert en verliest miljarden

Niet alleen kreeg hij de hoon van analisten over zich heen, sindsdien wordt de charismatische topman op sociale media afgebrand vanwege zijn arrogante gedrag.

Musk weigerde in een telefonische toelichting voor de analisten van zakenbanken in te gaan op hun kritische vragen over zijn slechtste kwartaalresultaten ooit.

„Boring”, zo typeerde hij de scherpe vragen. Bij herhaling werd gevraagd naar de noodzaak bij Tesla om extra kapitaal aan te trekken. Het merk verbrandt kapitaal voor investeringen. Volgens persbureau Bloomberg gaat het om $6500 per uur.

’Niet cool’

„Sorry. Volgende vraag graag. Vervelende, saaie vragen zijn niet cool. Volgende”, reageerde hij. De woorden van een ceo worden tijdens een zogeheten call op een goudschaaltje gewogen en zorgen vaak voor een koersreactie als die sterk afwijken.

De markt is bezorgd over de productie van de nieuwe serie auto’s. In de afgelopen week werden 2270 stuks van de Model 3 gebouwd. Musk verwacht in de zomer 5000 exemplaren per week van de band te laten rollen.

Het aandeel zakte woensdag direct met 5%, dat was bij de koers toen goed voor $2 miljard beurswaarde die verdampte.

Musk reageerde voor de call op Twitter ook al gelaten op de kwartaalresultaten.

Het is niet de eerste keer dat Musk met een actie het aandeel van het bedrijf waarin hij grootaandeelhouder is onderuit haalt.

