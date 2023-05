Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouw vreest vervroegde overgang, maar invriezen eitjes wordt niet vergoed

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Vrouw met kinderwens wil graag haar eitjes laten invriezen omdat ze vervroegd in de overgang komt, maar krijgt behandeling niet vergoed. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - De regels omtrent vergoedingen voor zorgbehandelingen zijn onverbiddelijk, ook al is de situatie nog zo schrijnend. Dat ervaart een vrouw van begin 30 die in de overgang dreigt te komen en daarom alvast haar eitjes wil laten invriezen zodat zij later alsnog kinderen kan krijgen. De behandeling, die in de duizenden euro’s loopt, wordt niet vergoed door zorgverzekeraar Menzis. En de Geschillencommissie voor zorgverzekeringen geeft de verzekeraar hierin gelijk.