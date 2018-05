ABN maakt bankieren fors duurder

De bank, die deels in staatshanden is, noemt als reden de opgelopen kosten, onder andere voor de vernieuwde betaalapp, internetbankieren en een betere digitale beveiliging van de rekeningen.

Afgelopen jaren heeft ABN Amro een serie verbeteringen bij particulier beleggen doorgevoerd, maar de kosten nooit hoeven te verhogen. „Nu werd dat deels noodzakelijk”, stelt de woordvoerder van de bank. Een deel van de kosten wordt niet doorgerekend, schrijft ABN Amro aan zijn klanten.

Papieren afschrift duurder

Ook vraagt de bank geld aan klanten die maandelijks papieren rekeningafschriften willen ontvangen, €0,60 per maand. Dat is nu gratis.

De bank voert de verhogingen per 1 juli in. Het gaat om drie betaalpakketten, varianten van de BetaalGemak-dienst. De kosten worden vanaf 1 juli tijdens en niet na afloop van de maand in rekening gebracht, voegt de zegsman toe.

In 2016 heeft ABN Amro het scala aan betaalpakketten opnieuw ingericht, wat leidde tot drie betaalpakketten. „Voor het overgrote deel van onze klanten, afhankelijk van het aantal passen en diensten, bracht dat een prijsdaling met zich mee”, aldus de zegsman.

Betere beveiliging

Banken kampen regelmatig met storingen en internationale digitale aanvallen. Om gegevens en rekeningen van klanten goed te beschermen is het continu aanpassen van de beveiliging nodig, zo verklaart de zegsman de extra kosten.

ABN Amro volgt met de verhoging andere banken die begin dit jaar de prijzen opschroefden voor bijvoorbeeld thuisbankieren.

Momenteel is 49,9% van alle aandelen ABN Amro nog in staatshanden.