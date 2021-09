UBS-topman Hamers: ongevaccineerd personeel kan thuiswerken

„We hebben 25.000 werknemers alleen al in de Verenigde Staten en nog eens duizenden in Singapore en Hongkong. Elk land heeft verschillende regelgeving over wat wel en niet verplicht kan worden rond vaccinatie”, aldus Hamers op een economisch forum in het Zwitserse Interlaken. „De pandemie heeft oplossingen laten zien om de risico’s te beheren rond het overdragen van het virus aan collega’s en dat is thuiswerken.” Hoe lang de maatregel gaat gelden, is niet duidelijk.

Deels thuis en deels op kantoor

UBS heeft al aangekondigd een model in te voeren waarbij minstens twee derde van de werknemers deels thuis en deels op kantoor kan werken. De timing van de invoer van dat model hangt af van de lokale omstandigheden rond de pandemie.

Handelaren van de bank moeten wel zoveel mogelijk naar kantoor komen omdat het volgens UBS voor hen lastig is om vanuit huis te werken. Wereldwijd telt de grootste bank van Zwitserland ruim 70.000 werknemers. UBS heeft ook activiteiten in Nederland met enkele tientallen werknemers.