Retail Estates koopt 56 Nederlandse winkelpanden

Retail Estates bestuursvooorzitter Jan De Nys en financieel directeur Kara De Smet. Ⓒ Benjamin Brolet

Ternat - Het Belgische winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft in Nederland 56 winkelpanden gekocht, in een transactie met een institutionele belegger. De deal heeft een waarde van bijna 100 miljoen euro en de panden staan in Breda, Naaldwijk en Zaandam. Dat bleek dinsdag.