Dow sluit 400 punten in rood

De Dow sloot met bijna 400 punten verlies. De S&P500 liet het verlies tot 1,1% gaan. De grootste omslag zat bij technologiebeurs Nasdaq; die won aanvankelijk 0,5% maar zakte naar 0,9% bij het slot terug.

Beleggers namen ook winst na de sterke rally van afgelopen dagen, aldus analisten op Wall Street.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) meldde dinsdag dat de werkloosheidscijfers in de ontwikkelde economieën dit jaar het hoogste niveau zullen bereiken sinds de Grote Depressie.

De Europese Commissie gaf met Summer Forecast-rapport eveneens een weinig rooskleurig beeld: de economie van het handelsblok zal verderkrimpen dan verwacht. Nu met 8,3% voor 2020, dat was 7,4%. Volgend jaar zou de euroeconome weer met 6,1%.

Medicijnmakers gewild

Opvallende aandelen in de grijze handel zijn Novavax (+41%), dat $1,6 miljard aan financiering ontving uit het overheidsprogramma dat de ontwikkeling en levering van anticoronavaccin moest versnellen. Eind dit jaar moeten er 100 miljoen doses liggen.

Medicijnmaker Regeneron (+3,5%) kreeg $450 miljoen van dit Operation Warp Speed-project voor zijn virusmedicijn. Eind deze zomer liggen de eerste middelen er, aldus het concern.

In de eerste minuten na aanvang van de handel deden United Airlines en American Airlines een duidelijke stap terug, met minnen tot -7%. De luchtvaartsector staat onder druk na een steeds luidere roep om de versoepeling van de coronamaatregelen terug te draaien.

Technologieaandelen stuwden in volume de handel. Apple hield 0,2% winst over. Microsoft ging op 1,6% winst naar een all time high, om in de avond terug te zakken tot +0,1%.

Zonne-deal omarmd

Vivint Solar (+36,8%) stemde ermee in om te worden gekocht door zonne-installatiebedrijf Sunrun voor $ 1,46 miljard. Vivint is voor het grootste deel eigendom van Blackstone.

De staat Wyoming biedt op grond en mineralen die eigendom zijn van Occidental Petroleum (-4%). Occidental verkoopt de activa om schulden af te lossen die zijn opgelopen tijdens de overname van Anadarko Petroleum, $38 miljard in totaal.

Het aandeel Square (+6,3%), dat ook betalingsdiensten aanbiedt, schoot maandag omhoog. Het aantal mobiele betalingen duwde de waarde van het aandeel sinds de beurscrash in maart naar een drievoudige waarde.

Chipleverancier voor onder andere de gamingsector Nvdia zag een koersdoelstijging van Bank of America. Microsoft en Sony komen in de markt met nieuwe game-consoles.