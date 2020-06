Vastgoedfonds NSI haalt groot deel van huurinkomsten binnen

Den Haag - NSI heeft in het lopende kwartaal al een groot deel van zijn huurinkomsten binnengehaald. Dat laat het fonds dinsdag weten in een tussentijdse update. De huurders in de retailsector hebben het meeste moeite om te voldoen aan hun betalingsverplichtingen, merkt het vastgoedfonds. De situatie verbetert naar verwachting in het derde kwartaal dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen in Nederland.