Joep van den Nieuwenhuyzen hoeft toch geen miljoenen te betalen door fout OM

Tegen omroep Rijnmond spreekt Van den Nieuwenhuyzen van ’een helder vonnis’. Maar hij wil toch niet al te vroeg juichen. ’Het OM kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad, dat wacht ik rustig af.’

De voormalige directeur van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) werd jaren terug al veroordeeld voor onder meer omkoping van de toenmalige directeur van het Havenbedrijf Rotterdam. Het OM kwam later met een vordering voor de miljoenen die hij onrechtmatig had opgestreken. De hoogte van de claim veranderde een aantal keer en in 2020 bepaalde een rechter dat er ongeveer 13 miljoen moest worden overgemaakt.

Niet-ontvankelijk

Maar er zijn bij het proces een aantal zaken niet goed gegaan, oordeelt het hof nu. Zo zijn de stukken waarop het OM de claim baseerde deels vernietigd. De hof zegt dat niet uit te sluiten is dat in die stukken nog gegevens stonden waardoor het verhaal er anders uit zou komen te zien. Het hof vindt dat sprake is van een ’onherstelbare inbreuk op het recht op een eerlijk proces’en verklaart het OM niet-ontvankelijk.