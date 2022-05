Sywert reageert op aangifte: ’Coolblue wist van betrokkenheid commercieel bedrijf’

Coolblue benadrukt het Openbaar Ministerie te hebben gevraagd om te onderzoeken of er strafbaar is gehandeld. „Sywert van Lienden, Bernd Dame en Camille van Gestel hebben ons voorgelogen en misbruik gemaakt van ons vertrouwen. Onze strikte voorwaarde voor de samenwerking is altijd geweest dat die zonder winstoogmerk zou zijn.”

Schadevergoeding

Coolblue zou ook van plan zijn om een schadevergoeding te vragen van bijna een half miljoen euro. Maar daarover wil de het bedrijf geen mededelingen doen.

Na uitzendconcern Randstad is Coolblue het tweede bedrijf dat aangifte doet in de zogenoemde mondkapjesaffaire. Volgens advocaat Sabine Pijl, die Coolblue bijstaat, werkte het bedrijf belangeloos mee aan Hulptroepen Alliantie.

Sywert van Lienden zegt desgevraagd niet bekend te zijn met de aangifte. „Ik wacht deze dus af. Coolblue was gisteravond voor mij niet bereikbaar. Overigens houdt hun topman Pieter Zwart zich voor mij al twee jaar onbereikbaar, na een woede-uitbarsting in mei 2020. Op herhaalde uitnodigingen tot een gesprek hebben wij nimmer antwoord ontvangen”.

Van Lienden voegt daar aan toe dat hij later „op een passend moment” inhoudelijk zal reageren op de verwijten en de toenmalige uitbarsting van de Coolblue-baas. „Dat zal ik bijvoorbeeld in de rechtbank doen. Het betrof een interne miscommunicatie binnen Coolblue, die afgereageerd is door Zwart op mij. Het is het begin geweest van een nette, vroegtijdige afwikkeling van de samenwerking, die toen nog geen maand gaande was”, aldus Sywert.

Webshop

„Als Coolblue had geweten dat de heren ook commercieel handelden, was de samenwerking nooit tot stand gekomen”, legt hun advocaat Pijl uit in de Volkskrant. Het bedrijf hielp onder meer mee bij de bouw van de webshop en de orderverwerking.

Uit een whatsapp-dialoog tussen Zwart en Van Lienden, in bezit van De Telegraaf, valt echter op te maken dat er al in een vroeg stadium met de Coolblue-topman gesproken is over een voorstel van het ministerie van Volksgezondheid waarbij Relief Goods Alliance bv (RGA), het nieuw op te richten commerciële bedrijf van Van Lienden en partners, ’separaat gefinancierd’ de inkoop voor het ministerie zal gaan regelen. De rol van het commerciële RGA staat vermeld in een document van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), onderdeel van Volksgezondheid, dat Sywert op 13 april 2020 via whatsapp aan Zwart stuurt, enkele uren voor een gezamenlijk telefoongesprek over de mondkapjesdeal met toenmalig minister Van Rijn en topambtenaar Van den Dungen.

Zwart houdt zelf vol dat hij een jaar later pas in de Volkskrant heeft gelezen over de commerciële bv „die buiten ons om een deal met de overheid heeft gekookt. Ik kon het niet geloven. Mij is nooit, nooit, nooit iets verteld.”