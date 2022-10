Zorgen om verder uitstel van opvolger spaartaks

„Als het zo doorgaat halen we 2050 niet eens”, schertst D66-Kamerlid De Jong. Hij wijst erop dat het kabinet eigenlijk van plan was om in 2025 een opvolger voor de ’spaartaks’ in te voeren, waarbij belasting wordt geheven op de groei van het vermogen van mensen. „Maar binnen twee maanden na het sluiten van het coalitieakkoord is dat alweer met een jaar uitgesteld”, zag De Jong gebeuren.

’Pleisters en plakwerk’

Van Rij heeft extra tijd nodig, omdat de Belastingdienst zijn handen vol heeft aan het compenseren van spaarders, nadat de Hoge Raad de vermogenstaks eind vorig jaar torpedeerde. Voor de tussentijd is er een overbruggingswet opgetuigd. Een ’tijdelijk stelsel vol met pleisters en plakwerk’, noemt De Jong het, die aanstipt dat het een kwestie van hopen is dat ook dat niet onderuit wordt gehaald door de rechter. Hij wil dat de Kamer meer regie krijgt over het dossier.

Meerdere partijen vrezen dat het langer dan 2026 gaat duren voor de nieuwe vermogenstaks in de lucht is. „Dat zou zomaar eens kunnen”, ziet VVD-Kamerlid Idsinga. „Als we dat al halen”, zegt CDA-Kamerlid Van Dijk in een tussenzin over 2026. „Ik denk dat het tijdelijke stelsel permanenter is dan we nu denken”, vreest ook PvdA’er Nijboer.

Compensatie

Het kabinet besloot daarnaast op Prinsjesdag alleen mensen die al bezwaar hadden gemaakt tegen de oude spaartaks te compenseren, ondanks een Kamerbrede oproep om alle ’kleine spaarders’ tegemoet te komen. PVV-Kamerlid Mulder vindt het ’vreemd en niet uitlegbaar’ dat de compensatie beperkt blijft. SP-Kamerlid Alkaya wijst daarnaast op de stortvloed van bezwaren die de Belastingdienst nu kan verwachten: „Neemt het kabinet geen onverantwoord risico met enerzijds de uitvoering en anderzijds het vertrouwen in de overheid?”

De coalitiepartijen wijzen erop het ook lastig te vinden, maar dat bredere compensatie miljarden had gekost die volgens hen nu nodig waren voor koopkrachtsteun. D66’er De Jong: „Dat is geen makkelijke keuze, maar kiezen uit kwaden.”