’Huwelijksbootje’ blijkt criminele val: vrouw voor duizend euro het schip in

Foto ter illustratie. Ⓒ HH/ANP

Amsterdam - Een ontmoeting via een datingapp was zo veelbelovend dat een vrouw al de volgende dag €1000 overmaakte naar haar date. Hij had dringend geld nodig voor zijn boot, zei hij – maar de charmeur bleek een oplichter. Bij het financiele klachteninstituut Kifid eiste de vrouw het geld terug van haar bank, die te laat actie zou hebben ondernomen.