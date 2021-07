UWV krijgt 450.000 euro boete wegens slechte beveiliging

Het UWV stuurde berichten in de zogenoemde ‘Mijn Werkmap’-omgeving, een persoonlijke omgeving op de website van het instituut waar werkzoekenden contact hebben met het UWV. Tussen augustus 2016 en eind 2018 was het proces van het verzenden van groepsberichten via deze omgeving slecht beveiligd. Hierdoor kwamen verschillende persoonsgegevens terecht bij andere werkzoekenden. Het ging dan om bijvoorbeeld adresgegevens en gegevens over de nationaliteit, maar ook om informatie over fysieke beperkingen en of mensen te ziek waren om te werken.