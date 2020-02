Tranen en kritiek bij opening WOII-expositie

Voor het portret van hun vader, de Duitse WOII-militair Hans Kürten, omhelzen zijn zoon en dochter de nazaten van zijn Canadese vijand, militair Léo Major. Legerchef Rob Bauer applaudisseert op het ontroerende moment, samen met de 300 genodigden, tijdens de opening van de tentoonstelling over beide militairen van weleer. Ⓒ FOTO DEFENSIE

Het verhaal over de Tweede Wereldoorlog uit de geschiedenisboeken is voor veel scholieren niet meer dan een zoveelste les. Het wordt pas invoelbaar als het persoonlijk wordt. Zoals in het Nationaal Militair Museum waar Rob Bauer, Commandant der Strijdkrachten, de expositie Hij of ik? opende.