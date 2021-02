’Verf is een entertainment-product geworden, men had niets anders te doen’

AkzoNobel-topman Vanlancker: „Wij blijven rationeel.” Ⓒ ANP/HH

Hoewel verfmaker AkzoNobel de doelstelling voor 2020 eerder vanwege de coronacrisis even in de ijskast had gezet, is het de eigenaar van onder meer de merken Flexa en Sikkens toch gelukt om die ambities te halen. „In sommige markten als Nederland werd verf zelfs een entertainmentproduct”, zegt topman Thierry Vanlancker.