Flink meer kijkers voor Disney+

De groei met bijna 12 miljoen betalende kijkers was meer dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden.

Disney laat zijn abonnees ook meer betalen voor de dienst in vergelijking met een jaar eerder. In de VS en Canada stegen de prijzen per gebruiker met gemiddeld 15 procent op jaarbasis.

Verder profiteerde Disney van het terugschroeven van de coronamaatregelen. Daardoor verwelkomde het bedrijf meer bezoekers in zijn pretparken. In het derde kwartaal van vorig jaar schreef Disney met zijn amusementsparken al zwarte cijfers. De opleving was voor Disney broodnodig. In 2019, het laatste jaar voor de crisis, was de divisie waar pretparken onder vallen goed voor een derde van de omzet.

Verder is het voor Disney te hopen dat de bioscopen verder uit de crisis zullen herstellen. Het bedrijf profiteerde al wel van de goede opbrengsten van de film Spider-Man: No Way Home die in december in samenwerking met Sony werd uitgebracht.

Disney sloot het kwartaal af met een omzet van 21,8 miljard dollar (19,1 miljard euro). Dat was een jaar eerder nog 16,3 miljard dollar. Met de pretparken was een omzet van 7,2 miljard dollar gemoeid.

De omzet bij de winkels die Disney-spullen verkopen was wel lager. Dit omdat winkels kampten met sluitingen als gevolg van de coronamaatregelen.

Onder de streep resteerde een bedrag van 1,1 miljard dollar. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder nog 29 miljoen dollar. Topman Bobb Chapek sprak in een toelichting van een "bijzonder sterk begin" van het nieuwe boekjaar. Dat lijken beleggers ook te vinden. In de zogeheten nabeurshandel maakte het aandeel Disney een sprong van een paar procent.