Gigantische rij bij Ikea op eerste openingsdag na coronasluiting

Bij Ikea in Haarlem staat het rijen dik. Voor de deur staat een bewaker die mensen druppelsgewijs naar binnen laat gaan. Voor de ingang staan dranghekken drie rijen dik om de mensenstroom in goede banen te leiden.

Het bedrijf heeft verschillende maatregelen getroffen om de veiligheid van personeel en winkelend publiek te garanderen. Zo is maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk welkom in de filialen. Winkelen is daarnaast toegestaan met maximaal twee personen tegelijk.

De lange rij mensen reikt van de ene ingang tot ruim om de hoek waar de andere ingang is afgesloten. Dat het inmiddels regent lijkt mensen niet te deren. „We hebben dringend een werkblad nodig”, verklaart een vrouw haar komst naar de woonwinkel. „Voor het thuiswerken natuurlijk.”

’Erin en eruit’

Iemand anders komt voor een bed. De vrouw komt samen met haar man. „We komen voor een bed en hij moet het in elkaar zetten.” De vrouw zegt misschien ook nog wat andere spullen nodig te hebben, maar dat is er volgens de man niet bij. „Nee hoor, we gaan erin en er weer uit.

Maar voorlopig is het nog schuifelen geblazen. Volgens een bezoeker kan de wachttijd inmiddels wel oplopen tot drie kwartier.

Over het algemeen lijken de Ikea-bezoekers zich netjes aan de 1,5 meter afstandregel te houden. Maar of dat altijd lukt is de vraag. Er staan wel hekken om de rij netjes te laten zigzaggen tot aan de deur, maar er staan geen strepen op de grond om de afstand van 1,5 meter aan te geven.

Ook bij andere vestigingen is het druk op de eerste dag van de heropening. Ook bij de winkel in Barendrecht staan lange rijen.

De restaurants van Ikea blijven uit veiligheidsoverwegingen nog dicht. Ook de Småland-speelplaatsen blijven tot nader order gesloten. Ikea roept klanten ook op om zo veel als mogelijk contactloos te betalen, met pinpas, creditcard of mobiele telefoon. Verder zijn bij de kassa's en klantenservice plexiglas schermen geplaatst.

De Ikea-winkels sloten vanwege het rondwarende coronavirus op eigen initiatief op 17 maart de deuren om de gezondheid en veiligheid van medewerkers en klanten te verzekeren.