Schrik niet: mail met kinderporno-beschuldiging is nep

De Fraudehelpdesk meldt dat er een mail rondgaat die zogenaamd vanuit beide instanties komt. De mail ziet eruit als een gerechtelijke brief. Soms staat de hele ’aantijging’ in de mail, soms moet je een pdf-bijlage openen waar hij in staat.

De ontvanger wordt vervolgens gevraagd de onschuld te bewijzen met een motivatiebrief die naar een specifiek e-mailadres moet worden gestuurd. Als je dat doet, krijg je een mail terug met de boodschap dat de rechtszaak wordt afgehandeld door de Nederlands-Vlaamse justitie. Je krijgt een boete van €3800 naar Vlaamse wetgeving.

Anderen krijgen een mail terug waarin hen een keuze wordt voorgelegd: een juridische procedure of een onmiddellijke schikking, oftewel de eerder genoemde boete.

De oplichters hopen er natuurlijk op dat ontvangers zo erg schrikken, dat zij €3800 overmaken. Ook al hebben zij nooit iets met kinderporno te maken gehad. Het geld zijn zij dan natuurlijk kwijt.

Pure bluf

De Fraudehelpdesk drukt ontvangers dan ook op het hart dat de inhoud van de mail pure bluf is: de afzenders hebben geen enkele informatie over internetgedrag of bestanden op de computer. Je kunt de mail gewoon weggooien.

Overigens is het bezit van kinderporno wel strafbaar. Hierop staat een gevangenisstraf van maximaal vier jaar of een geldboete tot €90.000.