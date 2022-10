Beursblog: AEX doet stap terug na krachtig herstel; Shell in kopgroep

Ter gelegenheid van de viering van internationale Dag van de Leraar, waarbij in verschillende landen wordt stilgestaan bij het maatschappelijke belang van onderwijs en speciale waardering wordt uitgesproken voor onderwijzers, opent Rens van Stigt, docent (bedrijfs)economie aan het Koningin Wilhelmina College te Culemborg samen met zijn leerlingen de beurs. Deze eer is hem gegund omdat hij eerder Scholenstrijd, de digitale beleggingswedstrijd voor middelbare scholieren van Stichting Capital Amsterdam won, maar vanwege corona de traditionele beursopening toen helaas niet door kon gaan. Ⓒ Euronext AEX 664.45 -0.77 %

De AEX had woensdag last van winstnemingen na de krachtige herstelbeweging in voorgaande dagen. Vooral Just Eat Takeaway zakt weer fors weg. Shell valt in de smaak.