Beursblog: Wall Street naar klein verlies; goede zaken oliefondsen

De AEX had last van winstnemingen na de krachtige herstelbeweging in voorgaande dagen. Vooral Just Eat Takeaway zakt weer fors weg. Shell valt in de smaak

De meeste Aziatische beurzen wonnen vanochtend in navolging van die in Europa en de VS terrein.

