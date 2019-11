Kiadis stopt ontwikkeling belangrijkste middel

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnologiebedrijf Kiadis Pharma staakt per direct de ontwikkeling van zijn belangrijkste geneesmiddel, ATIR101. Het Amsterdamse bedrijf laat na sluiting van de beurs weten zich in plaats daarvan volledig toe te leggen op toepassingen voor zogeheten natural killer cells.

ATIR101 was bedoeld als veelbelovend middel voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten. Bij beenmertransplantaties kunnen erg heftige en gevaarlijke auto-immuunreacties optreden doordat wittebloedcellen van de donor het lichaam van de ontvanger aanvallen. ATIR101 moest daarbij helpen.

Onlangs kwam er al slecht nieuws van de Europese toezichthouder. Volgens de EMA was de aangeleverde informatie die moest leiden tot toelating op de Europese markt onvoldoende. Kiadis ging na dat nieuws half oktober al keihard onderuit op de beurs aangezien ATIR101 het paradepaardje van het bedrijf was.

De onderneming gaat nu reorganiseren en zich 'heroriënteren' op zijn NK-celtherapieplatform, wat potentie zou hebben voor de behandeling van tumoren bij een brede groep patiënten. Kiadis kreeg deze activiteiten eerder dit jaar in handen via de overname van het Amerikaanse CytoSen Therapeutics. Voor twee behandelingen, K-NK002 en K-NK003, begint volgend jaar naar verwachting een zogeheten fase 1/2-studie.

De ingreep leidt naar verwachting tot een halvering van het personeelsbestand. Nu is Kiadis wereldwijd nog goed voor circa 120 banen. Over de kosten die de reorganisatie met zich mee brengt, is nog niets bekend. Wel is volgens het bedrijf sprake van een verlaging van de externe klinische proefkosten en een lagere 'cashburn'. Kiadis had eind derde kwartaal nog ongeveer 47 miljoen euro aan contanten in de kas.