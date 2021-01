Column: spektakel op de graanmarkt

China gaat de graanmarkten dit jaar richting geven. Ⓒ ANP/HH

Toegegeven, het is niet zo spannend als de bestorming van het Capitool of de val van het kabinet-Rutte III. Maar toch gebeurde er in de graanmarkten ook iets spectaculairs. De graanprijsindex nam in de eerste twee weken van dit jaar met zo’n 8% toe. Een dusdanig sterke toename is in de rijke historie van de S&P Goldman Sachs Commodity Index Grains nog nooit voorgekomen. En die index gaat terug tot 1970.