Belegger houdt adem in voor aankondiging ECB

Om half één stond de AEX-index 0,1% hoger op 573,5 punten. De AMX steeg 0,1% naar 834,5 punten.

De overige Europese beurzen lieten ook weinig beweging zien. De Duitse DAX won 0,1%, terwijl de Britse FTSE 100 en de Franse CAC 40 rond de slotstanden van woensdag stonden.

De indexfutures wezen op een 0,2% tot 0,4% hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters.

Beleggers zij blij met de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat de invoering van hogere importheffingen op $250 miljard aan Chinese producten wordt uitgesteld van 1 tot 15 oktober. „Het is positief dat beide partijen niet volledig met de hakken in het cement staan en bereid zijn te bewegen. Trump zit nu in een verzachtende modus, zo stuurde hij havik John Bolton deze week de laan uit. Hij lijkt dus bereid iets meer water bij de wijn te doen, maar gaat met hetzelfde gemak met een tweet weer de andere kant op”, meldt directeur Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer.

Hij noemt de aankondigingen door de Europese Centrale Bank om kwart voor twee veel belangrijker. De vraag is wat de ECB afgezien van verlaging van de depositorente nog meer gaat aankondigen. Bender: „Mogelijk wordt er weer een obligatieopkoopprogramma opgestart of komt er een tegemoetkoming voor de banken. Veel is al door beleggers al ingeprijsd.”

In de AEX werden de winnaars aangevoerd door chipmachinefabrikant ASML (+1%) en uitzender Randstad (+1%).

Verzekeraar ASR en vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Unibail stonden met minnen van 1,1% respectievelijk 0,9% onderaan.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell verloor 0,8%, in reactie op de gedaalde olieprijs.

In de AMX was SBM Offshore de grootste daler met een min van 3,4%. De maritiem dienstverlener heeft volgens tv-programma Zembla in 2018 een ernstig vervuild schip laten slopen in India.

Intertrust leverde 0,5% in. De belastingadviseur kondigde aan dat financieel topman Hans Turkesteen per direct vertrekt.

Metalenfabrikant AMG en verlichtingsbedrijf Signify ging met winsten van 2,3% vooruit.

Op de lokale markt kreeg AND een koersdreun van 17,5% voor de kiezen. De fabrikant van digitale kaarten kampt met een geldtekort en is daarover in gesprek met financiers.

Ajax won 2%. De Amsterdamse voetbalclub wordt op maandag 23 september opgenomen in de AScX. Ook de Brabantse elektronicatoeleverancier Neways (-2%) gaat deel uitmaken van de smallcapindex.

De koers van nieuwkomer Prosus daalde 1,3%. De dochter van de Zuid-Afrikaanse technologiegigant Naspers belandde woensdag 26% boven de referentiekoers.

