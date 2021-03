Xiaomi hoogvlieger in Hongkong; Japanse beurs op dreef

Beleggers reageerden verheugd op een bericht van persbureau Reuters dat de op twee na grootste producent van smartphones ter wereld elektrische auto’s wil gaan maken, in een fabriek van de Chinese autofabrikant Great Wall Motor. Xiaomi lijkt daarmee zijn Amerikaanse concurrent Apple te volgen, die naar verluidt ook werkt aan een eigen zelfrijdende elektrische auto.

Xiaomi dikte bijna 9 procent aan en Great Wall Motor werd 10 procent meer waard. De Hang Seng-index in Hongkong boekte mede daardoor een tussentijdse winst van 1,6 procent. Het Chinese techconcern Baidu en webwinkel Alibaba gingen daarentegen verder omlaag in Hongkong en zakten 4,7 procent en 1,8 procent. Een dag eerder verloren Baidu en Alibaba ook al terrein, door de vrees dat ze mogelijk hun beursnoteringen op Wall Street zullen verliezen door de invoering van nieuwe regels in de Verenigde Staten.

De Nikkei in Tokio ging 1,6 procent hoger het weekeinde in op 29.176,70 punten. Vooral de Japanse technologiebedrijven toonden herstel na de recente zware koersverliezen. De hogere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door positieve signalen over het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt, boden daarbij steun aan de beurshandel. Techinvesteerder SoftBank, een zwaargewicht in de Nikkei, won bijna 2 procent. De Japanse chipbedrijven Tokyo Electron en Advantest kregen er 1,8 en 4,7 procent bij.