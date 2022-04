Rusland draait gaskraan naar Polen en Bulgarije dicht: prijs schiet omhoog

Eerder op de avond liet Gazprom ook aan Polen al weten dat het land geen gas meer krijgt omdat het weigert zijn rekening in roebels te voldoen.

Via deze route komt 15% van het Russische gas naar Europa. In de namiddag stokte het transport van gas door Gazprom via een van de vier leidingen richting Europese klanten, tot schrik van Polen en Europa.

De gasprijs steeg dinsdag overdag op het nieuws van de afsluiting even 18% tot €107 per megawattuur. Het Nederlandse termijncontract TTF, bepalend voor de Europese markt, noteerde toen Gazprom daarna de kraan iets opende nog altijd bijna 7% stijging tot €99 per megawattuur.

Vorige week vrijdag liep het ultimatum van president Poetin af, waarin hij eist dat Europa Russische gasleveringen voortaan in de Russische roebel afrekent. Onduidelijk is of er een direct verband is.

De Poolse regering heeft die betaling net als andere Europese landen geweigerd en houdt vast aan de afgesproken betalingen in euro’s en dollars. De Poolse regering heeft een langjarig contract met Gazprom tot eind dit jaar, goed voor 9,9 miljard kuub gas, en 63% van zijn energiebehoefte.

Polen kondigde onlangs aan dit jaar te stoppen met Russisch gas. Zij claimt dat de opslagen daartoe voldoende gevuld zullen zijn en dat de levering van elektriciteit gewaarborgd wordt.

Grote verhoging

Het land zal de invoer van Russisch gas vervangen door Noors gas zodra de Baltische pijpleiding in oktober gereed is. Die verbindt de Poolse, Deense en Noorse gasnetwerken en kan 10 miljard kuub per jaar leveren.

De blokkade vanuit Rusland is bevestigd door PGNiG, het staatsgasbedrijf van Polen. Voor woensdag komt er geen gas uit de Yamal-pijpleiding naar Polen, stelt het.

Sancties onzeker

Europa voert een serie gezamenlijke sancties door tegen Rusland vanwege de bloedige oorlog van president Poetin in Oekraïne. De Europese Unie weegt daarnaast een aantal extra ingrepen, waaronder een importstop op alle ruwe olie uit Rusland, een rijke inkomstenbron voor Poetin in zijn oorlogsvoering. Eerder werd een importverbod voor alle steenkool uit Rusland afgekondigd.

Over de Europese olie-sanctie is nog geen volledige overeenstemming bereikt in Brussel. Een importstop op gas kan zeker nog niet op brede steun in de Europese Unie rekenen. Daarvoor zijn met name landen in Oost-Europa en ook Duitsland te afhankelijk van die grondstof.

Wel zijn veel EU-lidstaten waaronder Nederland bezig om in hoog tempo vrijwillig deels afscheid te nemen van Russische grondstoffen. Om dat gat op te vangen, voeren zij meer vloeibaar gemaakt gas (lng) in en verhogen zij hun investeringen in duurzamere energiebronnen uit zon en wind.