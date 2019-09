UWV verliest mogelijk nog duizenden claims

Het UEV hield lang geen goede administratie van brieven bij. Ⓒ GinoPress B.V.

Amsterdam - Meer dan tweeduizend claims van het UWV lopen het risico te verjaren omdat de brief om de verjaring te voorkomen, niet volgens wettelijke eisen is opgesteld. De uitkeringsinstantie is al begonnen met nieuwe brieven te sturen om de verjaring te ’stuiten’, ofwel tegen te houden.