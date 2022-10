Yellen: beperken olieproductie slecht voor wereldeconomie

De regering-Biden was al direct kritisch op de beslissing om minder olie op te gaan pompen. Daarmee willen de landen van oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland de prijs van olie stutten. Die stond lang rond de $100 per vat, maar zakte de afgelopen weken weg tot ruim onder de $90 per vat. De Verenigde Staten beschuldigen de OPEC+ ervan de kant van Rusland te hebben gekozen in het conflict over Oekraïne. Een hoge olieprijs zorgt namelijk voor extra inkomsten waarmee Rusland de oorlog in Oekraïne kan blijven bekostigen.

Volgens Yellen heeft de stap ook grote gevolgen voor ontwikkelende landen. Die moeten nu meer betalen voor olie. „Het is nog onduidelijk wat de precieze gevolgen van het OPEC-besluit zullen zijn, maar het leek niet gepast gezien de omstandigheden waar we mee te maken hebben”, verwijst Yellen naar de wereldwijde hoge inflatie die mede veroorzaakt is door de hoge energieprijzen.

Strafmaatregel

De geplande maximumprijs voor Russische olie, waar de VS samen met andere G7-landen aan werken als strafmaatregel, kan ook zorgen voor lagere olieprijzen, meent Yellen. Rusland zou daardoor minder verdienen aan zijn olieproductie, maar toch nog een drijfveer hebben om te blijven produceren. Zo zou worden voorkomen dat de olieprijs omhoog schiet omdat Russische olie van de wereldmarkt verdwijnt. „De prijs laag houden is in het bijzonder nuttig voor ontwikkelende landen die veel last hebben van de hoge energieprijzen.”

Yellen vindt ook dat veel landen te weinig steun geven aan Oekraïne. „Een aantal landen heeft aanzienlijke economische steun toegezegd, maar is er nog niet aan toe gekomen om dat ook te verstrekken”, zegt een voorzichtig kritische Yellen. „Er zijn toezeggingen, maar het geld moet ook kunnen worden ingezet.”