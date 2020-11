Unilever smakelijker hapje met verhuizing uit ons land

Tenzij Unilever op de valreep gebruik maakt van de mogelijkheid tot uitstel, vertrekt het bedrijf in de nacht van zaterdag op zondag definitief naar Groot-Brittannië. Het laatste hoofdstuk in een jarenlange soap. Tweemaal keek Unilever het einde in de ogen, en beide keren redde juist de ingewikkelde duale Nederlands-Britse structuur het bedrijf. Na de verhuizing is een vijandige overname van het versimpelde Unilever een stuk eenvoudiger.