Natuurlijk: we zijn nog niet van corona af. De derde golf dooft maar niet uit en met ons vaccinatietempo bevinden we ons in de Europese achterhoede. Het zal nog wel tot na de zomer duren. En dan? Eerst feestvieren, knuffelen en naar de bioscoop. En vervolgens zullen we, met de kater van de eeuw, weer aan het werk moeten. Hoe doen we dat – en waar?