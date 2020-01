Telecomfusie in Verenigde Staten zit Ericsson dwars

Stockholm - De Zweedse maker van netwerkapparatuur heeft afgelopen kwartaal last gehad van de aangekondigde fusie tussen telecomproviders Sprint en T-Mobile in de Verenigde Staten. Die bedrijven investeerden daardoor tijdelijk minder, waardoor de omzet van de Zweden in de VS daalde. Op andere markten wist Ericsson het omzetverlies te compenseren waardoor de verkopen toch groeiden.