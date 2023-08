Beursblog: Adyen verlicht pijn in hogere AEX; B&S zinkt in rood

De AEX laat maandag in de vroege ochtendhandel nog steeds herstel zien. Vooral Aegon en Philips geven daarbij steun. Adyen vervolgt de weg omlaag. In de Midkap valt Corbion in de smaak.

Op de Aziatische aandelenmarkten zakt de beurs in Hongkong flink weg. De nieuwe renteverlaging door de Chinese centrale bank om de kwakkelende economie te stimuleren, maakt weinig indruk. Verder is deze week uitkijken naar de bijeekomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Vooral de speech van8 Fed-baas Powell ligt onder het vergrootglas.