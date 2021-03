Inpost steekt zich diep in de schulden met Franse avontuur

Inpost heeft na de beursgang in Amsterdam een stevige overname in Frankrijk gedaan. Ⓒ Foto Inpost

Het onlangs in Amsterdam genoteerde Poolse pakketkluisbedrijf Inpost zoekt expansie in Frankrijk. Met de overname van het Franse Mondail Relay wordt naar verwachting een half miljard omzet gekocht, zo meldt topman Rafal Brzoska in gesprek met De Telegraaf bij de publicatie van de jaarcijfers. Daaruit bleek een verdubbeling van de omzet naar €503 miljoen en een groei van de nettowinst van €10 naar €72 miljoen in 2020.