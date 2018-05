Beursupdate: ASML werkt mee aan mooie opleving AEX

De AEX-index raakte in de middag aardig op dreef en eindigde 0,7% in de plus op 555,70 punten, vrijwel het hoogste niveau van de dag. Per saldo kwam de hoofdgraadmeter op weekbasis nauwelijks van zijn plaats. De Midkap noteerde 0,4% in de plus op 792,47 punten.

Elders in Europa sloeg Frankfurt het kleine verlies om naar een plus van 0,9%. Parijs (+0,2%) had enigszins last van de somberheid rond de Franse bankensector.

In de middag kwam het Amerikaanse banenrapport naar buiten dat minnen en plussen liet zien. „Het is vooral opmerkelijk dat ondanks de terugval van de werkloosheid naar het laagste niveau sinds medio 2000 de loonontwikkeling in de VS nog steeds achterblijft”, stelt Stefan Koopman, econoom bij Rabobank. Verder wijst hij er op dat het uitblijven van de verwachte rebound in het aantal nieuwe banen bij de dienstensector bijdroeg aan de tegenvallende banengroei over de maand april. „De uitkomsten van het banenrapport zullen voor de Federal Reserve echter geen belemmering om in juni een nieuwe rentestap door te gaan voeren.” Wall Street maakte gesteund door het enthousiasme rond technologieconcern Apple een positieve draai en stonden bij het slot van de Europese beurzen op flinke winsten.

De tweedaagse handelsonderhandelingen tussen China en Amerika leverden geen concreet resultaat op. De Amerikaanse regering wil dat China stappen gaat zetten om het handelsoverschot tussen beide landen fors terug te dringen en patentschendingen worden tegengegaan. Koopman gaat er van uit dat met het verminderen van het handelsoverschot China tegemoet zal komen aan de wensen van VS onder meer doordat de Chinese regering al stappen heeft gezet naar een meer consumptiegerichte economie. „De onzekerheid over de afloop van het handelsconflict zal in de komende weken nog wel boven de markt blijven hangen.”

In de AEX belandde Ahold Delhaize (-2,4%) onderaan na een adviesverlaging van zakenbank JPMorgan. Het beleggingsadvies voor het supermarktconcern ging naar neutraal, met een koersdoel van €20.

ArcelorMittal greep aan het einde van de handel de koppositie met een vooruitgang van 2,8%. ASML en Aegon raakten ook in trek en koersten 1,3% respectievelijk 1,7% hoger.

Altice kreeg er 1,2% bij. Aalberts Industries (+1,3%) lag er eveneens opgewekt bij. Galapagos voegde 1% toe aan het vorige slot. Wolter Kluwer dikte 1,7% aan.

ABN Amro koerste 0,3% in de min. Een meerderheid van houders van aandelencertificaten van ABN Amro heeft een stokje gestoken voor een poging om de bescherming van de bank tegen een vijandige overname aan te passen. Daarmee is ABN Amro na AkzoNobel en Ahold het volgende mikpunt van weerzin tegen Nederlandse beschermingsconstructies.

ASR koerste met een winst van 0,8% naar €38,78, dicht tegen het hoogste niveau sinds de verzekeraar in juni 2016 door de Nederlandse Staat naar het Damrak werd gebracht tegen een emissieprijs van €19,50.

In de Midkap dook Air France KLM 2,9% omlaag na een winstwaarschuwing. Eerder op de dag was het verlies nog veel groter. Door de stakingen bij Air France en hogere brandstofprijzen verwacht het luchtvaartconcern dat het operationeel resultaat dit jaar aanzienlijk lager zal uitvallen dan in 2017. In het afgelopen kwartaal leed Air France KLM een verlies van €118 miljoen.

Gecorrigeerd voor de aandelensplitsing steeg de koers van BESI, de toeleverancier aan de chipindustrie, met 2,9%.

Smallcapfonds Brunel werd 1,6% meer waard. De gespecialiseerd detacheerder wist zijn omzet in het eerste kwartaal met 9% te verhogen tot €214 miljoen. Het bedrijfsresultaat ging zelfs met 26% omhoog.

Heijmans kondigde aan 72 nieuwbouwwoningen te realiseren in Dordrecht. Het bouwbedrijf heeft voor de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Tromppark een overeenkomst gesloten met wooncorporatie Woonbron. De waarde van het contract is €20 miljoen. Het aandeel Heijmans noteerde 1% hoger.