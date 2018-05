Beursupdate: AEX wint op weg naar banencijfer VS

Rond 13.00 uur stond de AEX-index 0,4% hoger op 553,94 punten. De Midkap noteerde 0,1% in de plus op 789,9 punten.

Elders in Europa sloeg Frankfurt het kleine verlies om naar een plus van 0,5%. Parijs (-0,1%) had last van de somberheid bij de bankensector.

De tweedaagse handelsonderhandelingen tussen China en Amerika leverden geen concreet resultaat op. De Amerikaanse regering wil dat China stappen gaat zetten om het handelsoverschot tussen beide landen fors terug te dringen en patentschendingen worden tegengegaan. Straver benadrukt dat Trump in een tweet liet weten dat de onderhandelingen goed verlopen, waardoor Wall Street gisteravond nog flink opveerde na de sombere start van de handel.”De vrees in de markt dat er een handelsoorlog gaat uitbreken is zo goed als voorbij.”

Verder gaat de aandacht uit naar het Amerikaanse banenrapport dat vanmiddag om 14.30 naar buiten komt. Economen voorzien een toename met 190.000 nieuwe banen. Naast de gang van zaken op de arbeidsmarkt wordt ook uitgekeken naar de loonontwikkeling in de VS. „De uitkomsten van het banenrapport kunnen van invloed zijn op het verloop van de Amerikaanse obligatierente en het rentebeleid van de Fed later dit jaar ”, stelt Straver.

Straver houdt een slag om de arm in hoeverre de AEX de weg omhoog kan vervolgen. „De AEX hikt momenteel aan tegen de toppen van vorig jaar rond 557 punten die nu als een weerstand fungeren.”

In de grotendeels groengekleurde AEX deelde Ahold Delhaize (-1,7%) niet mee in het positieve sentiment na een adviesverlaging van zakenbank JPMorgan voor de kiezen. Het beleggingsadvies voor het supermarktconcern ging naar neutraal, met een koersdoel van €20.

ABN Amro koerste 0,3% in de min. Een meerderheid van houders van aandelencertificaten van ABN Amro heeft een stokje gestoken voor een poging om de bescherming van de bank tegen een vijandige overname aan te passen. Daarmee is ABN Amro na AkzoNobel en Ahold het volgende mikpunt van weerzin tegen Nederlandse beschermingsconstructies.

Altice voerde met een plus van 2,2% de lijst met winnaars aan. Aalberts Industries (+1,7%) lag er eveneens opgewekt bij. Galapagos voegde 1,8% toe aan het vorige slot. Wolter Kluwer dikte eveneens 1,7% aan.

ASR koerste met een winst van 1% naar €38,84, dicht tegen het hoogste niveau sinds de verzekeraar in juni 2016 door de Nederlandse Staat naar het Damrak werd gebracht tegen een emissieprijs van €19,50.

In de Midkap dook Air France KLM maar liefst 7,7% omlaag na een winstwaarschuwing. Door de stakingen bij Air France en hogere brandstofprijzen verwacht het luchtvaartconcern dat het operationeel resultaat dit jaar aanzienlijk lager zal uitvallen dan in 2017. In het afgelopen kwartaal leed Air France KLM een verlies van €118 miljoen.

Gecorrigeerd voor de aandelensplitsing steeg de koers van BESI, de toeleverancier aan de chipindustrie, met 2,9%.

Smallcapfonds Brunel (+3,8%) kan weer omhoog kijken. De gespecialiseerd detacheerder zag zijn omzet in het eerste kwartaal met 9% stijgen tot €214 miljoen. Het bedrijfsresultaat ging zelfs met 26% omhoog.

Heijmans kondigde aan 72 nieuwbouwwoningen te realiseren in Dordrecht. Het bouwbedrijf heeft voor de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Tromppark een overeenkomst gesloten met wooncorporatie Woonbron. De waarde van het contract is €20 miljoen. Het aandeel Heijmans noteerde 0,2% in de min.