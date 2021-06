Premium Financieel

Wind is gedraaid met groene boot van centrale bank

Op een van de daken aan Threadneedle Street, in het hart van de Londense City, staat al sinds het begin van de negentiende eeuw een windvaan. Die was verbonden met de statige Court Room van de Bank of England (BoE), de Britse centrale bank. Als de toenmalige gouverneur wilde weten hoe hoog of laag d...