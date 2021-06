LIVE | Inflatie loopt op, maar de ECB grijpt nog niet in

Verslaggevers Dorinde Meuzelaar en Bernard Vogelsang volgen de persconferentie van de ECB en de reacties op de financiële markten. Lees hun tweets onderaan dit artikel.

Later vanmiddag publiceert de centrale bank nieuwe ramingen over de economische groei en de inflatie. Ook komt ECB-president Christine Lagarde met een toelichting op het rentebesluit. Dan wordt spannender dan het besluit zelf. Vooraf werd al verwacht dat de ECB de rente en het opkooprogramma zou handhaven, maar de vraag is of de ECB zich zorgen maakt over de stijgende inflatie.

In de verklaring die de ECB publiceerde, staat dat het ECB-bestuur verwacht dat de obligatie-aankopen ook het aankomende kwartaal fors hoger liggen dan tijdens de eerste maanden van het jaar. Analisten speculeerden voorafgaand aan het besluit dat de ECB het tempo van de obligatie-aankopen in het derde kwartaal misschien gaat terugschroeven vanwege de oplopende inflatie.

Die bleek in de eurozone in mei opgelopen tot 2%, iets boven de doelstelling van de ECB. Het belooft een spannende persconferentie te worden voor Lagarde. Zegt ze dat de ECB zich zorgen maakt, dan kunnen beurzen flink in paniek raken, omdat ze bang zijn dat de ECB de coronasteun gaat afbouwen. Daar zijn aandelenkoersen door gestegen, en rentes op obligaties door gedaald.

Tegelijkertijd betekent de stijgende inflatie dat de economie oververhit kan raken. Ook dat wil de ECB voorkomen.