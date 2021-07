Premium Financieel

Salesforce ziet een toekomst die lijkt op 2020

Aanbieder van bedrijfssoftware Salesforce maakt zich geen zorgen over mogelijke nadelige mededingingseffecten van de overname van Slack voor $27,7 miljard (€23,4 miljard) die het bedrijf eind vorig jaar aankondigde. Salesforce is nog in afwachting van finale goedkeuring van autoriteiten voor de deal...