Ook FNV eist onderzoek naar Loek Winter na Slotervaartdrama

Er is een verzoek aan de rechtbank van Amsterdam gestuurd om de curatoren te bewegen tot een gedegen faillissementsonderzoek, stelt vakbondsbestuurder Cor de Beurs van FNV Zorg en Welzijn.

De FNV is verontwaardigd over dat een onderzoek er mogelijk niet zal komen, omdat de oude eigenaren en bestuurders een deal hebben gesloten met vastgoedbedrijf Zadelhoff (van multimiljonair Cor van Zadelhoff). Hiermee krijgen schuldeisers van het Slotervaart hun geld terug en wordt het faillissement ongedaan gemaakt. Daardoor blijft het ziekenhuis van Winter en De Boer en zal Zadelhoff het pand verhuren aan zorgondernemingen.

’Van zich af schudden’

„Het kan toch niet waar zijn dat de twee personen die verantwoordelijk zijn voor het faillissement door deze deal de schulden, pati|ënten en werknemers van zich af kunnen schudden en gewoon door kunnen gaan met hun foute verdienmodel. Namelijk geld verdienen aan vastgoed in plaats van goede zorg verlenen”, zegt vakbondsbestuurder De Beurs. Zorgondernemer Loek Winter heeft eerder in interviews gezegd dat vastgoed zijn verdienmodel is, dus dat hij geen rendement wil maken op zorg.

Vorige week kreeg de gemeente Amsterdam nog nul op het rekest van de rechter-commissaris nadat het eenzelfde verzoek deed als de vakbond. Volgens de rechter-commissaris hoeven de curatoren het onderzoek niet voort te zetten zo lang een deal in het belang van alle schuldeisers op tafel ligt. De rechter-commissaris verwijt de gemeente dat diens verzoek alleen maar tot vertraging en extra kosten leidt.

Zwartboek

Net als de gemeente spreekt de FNV over de maatschappelijke onrust en schade door het faillissement en dat daarom een onderzoek op z’n plaats zou zijn. De Beurs van de FNV vindt het onbegrijpelijk dat een zwartboek over het faillissement dat aan de curatoren is overhandigd vlak na het faillissement, nu daar ligt te verstoffen.

Loek Winter. Ⓒ ANP

Twee salarissen

„In dit zwartboek staan de eerste voorbeelden die doen vermoeden dat er sprake kan zijn van laakbaar handelen in de bedrijfsvoering.” Als voorbeelden geeft hij dat de twee bestuurders bij twee ziekenhuizen voor 0,75 FTE op de loonlijst stonden en dat bij de IJsselmeerziekenhuizen (ook eigendom van hen en gelijktijdig failliet gegaan) de bestuurders afdelingen verhuurden aan zorgbv’s waar ze zelf een aandelenbelang hadden.

’Anders zelf’

Mocht de rechter-commissaris onverhoopt besluiten om dit onderzoek niet te laten instellen, dan overweegt FNV zelf dit onderzoek te laten uitvoeren of anders het zwartboek te delen met de media. De FNV wordt daarin gesteund door een aantal leden van de voormalige ondernemingsraad, de voormalige cliëntenraad en collega vakbond CNV. Als vakbond heeft de FNV dit zogeheten recht van enquête. „Patiënten en personeel verdienen het dat de twee eigenaren op geen enkele manier meer betrokken worden bij de toekomst van de locatie Slotervaartziekenhuis”, aldus FNV-bestuurder de Beurs.

Willem de Boer. Ⓒ ANP