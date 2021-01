Hij had zijn hart zó op de tong dat ministers eraan moesten wennen

Bij zijn afscheid in september 2020 ontving Hans de Boer een koninklijke onderscheiding voor zijn inzet voor ondernemers. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

De maandagnacht op 66-jarige leeftijd overleden Hans de Boer was jarenlang het gezicht van het Nederlandse bedrijfsleven. De Boer was altijd goed voor stevige uitspraken, wat in politiek Den Haag nogal eens tot gefronste wenkbrauwen leidde. Ondanks zijn felle toon draaide hij voluit mee in de polder en was hij bereid tot het sluiten van compromissen.