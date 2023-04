Luxekoning Bernard Arnault lost Elon Musk af aan top rijkenlijst

Arnault heeft een geschat vermogen van $211 miljard. Musk zit op $180 miljard. Zijn belang in Tesla is in de afgelopen twaalf maanden aanzienlijk minder waard geworden. Bovendien is de $44 miljard die hij eind vorig jaar voor Twitter op tafel legde, veel te veel gebleken. Volgens Musk zelf is het socialenetwerkbedrijf nu nog maar $20 miljard waard.

Vergeleken met een jaar geleden is het aantal miljardairs iets gedaald tot 2640. „Het was opnieuw een apart jaar voor ’s werelds rijkste mensen, zegt hoofdredacteur Chase Peterson-Withorn van Forbes. „Bijna de helft van de mensen is armer dan twaalf maanden geleden, maar een paar zijn miljarden of zelfs tientallen miljarden dollars rijker geworden.”

Tot de 150 nieuwkomers behoren basketballegende LeBron James, modeontwerper Tom Ford en golfgrootheid Tiger Woods. Onder meer de oprichter van cryptobedrijf FTX, Sam Bankman-Fried, en rapper Kanye West vielen uit de lijst. Vrouwen maken 13% van de lijst uit, tegen 12% een jaar geleden.