’Mogelijk einde aan gratis Facebook’

Facebook-topman Mark Zuckerberg Ⓒ REUTERS

Facebook onderzoekt of het abonnementen kan invoeren. Gebruikers zouden dan betalen voor het netwerk en in ruil geen advertenties te zien krijgen. Aanleiding is de ophef over misbruik van privégegevens van tientallen miljoenen gebruikers door Cambridge Analytica. Die gebruikers zouden vervolgens zijn bestookt met politieke advertenties om ze te beïnvloeden.