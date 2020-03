Kunstige ontmoetingen op Tefaf

,,Ik heb al zes verschillende begroetingen meegemaakt”, zei Mark Grol, directeur van kunstbeurs PAN in Amsterdam: ,,Gewoon een hand, een stevige omhelzing, een boksgebaar, ellebogen tegen elkaar, een buiging met de eigen handen tegen elkaar gevouwen, en zelfs even met een voet tegen elkaar!”

Ondernemer Joost van der Klooster (l.) met zakenman Dennis Albada Jelgersma.

De Japanse zen-monnik Tosei Shinabe kwam met zijn echtgenote Aoi. Zij voelden zich zeer thuis: ,,Zen is ook kunst!”

Zo speelde het Coronavirus een eigen rol op de beurs, waarvoor weliswaar minder privévliegtuigen naar Maastricht kwamen, maar des te meer naar Aken. Genodigden speldden opnieuw hun fraaiste sieraden op en er waren wel degelijk ook belangstellenden in de stands en niet alleen bij de bars. Weliswaar kwamen er toch zo’n duizend genodigden minder opdagen dat vorig jaar. Maar menigeen benutte de gelegenheid om te kopen, getuige de vele rode plakkertjes. ,,De echt geïnteresseerden komen toch wel”, volgens Joost van der Klooster, ontwikkelaar van zorgvastgoed.

Mieke Zilverberg had met haar antiquiteiten uit het oude Egypte, Athene en Rome wel de oudste handelswaar tussen de bladen met gratis champagne en de oesterbar, waar een glaasje water voor €3,80 te krijgen was. ,,Ik combineer mijn spullen met het werk van Jimmy Nelson”, zei ze over de wereldberoemde fotograaf die min of meer haar schoonzoon is. ,,Zo heb ik hier ‘ancient and future antiquity’.”

Patrick Richard, van Van Cleef & Arpels, laat vlogster Daine een halssierraad van meer dan één miljoen euro proberen.

Het getuigt van een handelsgeest die beursvoorzitter Nanne Dekking kan waarderen: ,,De handelaren in oude kunst waren een beetje bang dat de hedendaagse kunst hen op de beurs zou gaan verdringen. Ik zeg: combineer het!” In Maastricht was duidelijk te zien dat het werk uit vroeger eeuwen nog duidelijk de boventoon voert. ,,Wel is er een aantal handelaren in hedendaagse kunst niet meer toegelaten, omdat hun kwaliteit niet overeen kwam met die van de overige standhouders.”

Tefaf-topman Patrick van Maris (l.) met headhunter Huib Larsen. Gevraagd naar wat werkgevers nu zoeken, reageerde hij: ,,Vrouwen!” Hij bekijkt op de Tefaf liefst religieuze kunst.

Nu waren er vanwege het virus drie lege stands van handelaren die hadden afgezegd. ,,We noemen dat het peeskamertje!”, zei een standhoudster over zo’n lege ruimte, waar alleen wat kale panelen stonden met enkele van de weelderige boeketten die de hele beurs versierden.

,,We hebben er veel stress over gehad, of we nu met het virus wel moesten doorzetten”, zei Rob van de Wiel, directeur van het Mecc, de locatie waar de beurs wordt georganiseerd. ,,Maar als wij afblazen, wat moet er dan worden van de Formule 1, het Songfestival, het EK? Dan breng je iedereen in de problemen. Je moet ook ondernemend blijven denken.”

Cateraar Noud van de Boer (l.) met zijn echtgenote Brigitte en elektronica-ondernemer Flip Oosterberg (r.) met zijn partner Bart Maussen. Beide mannen hebben zich ontfermd over het Geelvinck Hinlopen Huis aan de Amsterdamse Herengracht. ,,Daar zijn we nog niet druk aan het verbouwen. Eerst de Keizersgracht, de boerderij en Spanje!”, zei Bart over de overige kluspanden.