Drukte in de ruimte: Elon Musk en Jeff Bezos lanceren duizenden internetsatellieten

Lancering op Cape Canaveral van een SpaceX Falcon 9-raket van Elon Musk, die met Jeff Bezos een satellietenstrijd in de ruimte uitvecht. Ⓒ ANP/HH

Elon Musk is Tonga in de Stille Zuidzee te hulp geschoten bij het herstellen van de internetverbinding. Na de uitbarsting van vulkaan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai was de eilandstaat volledig geïsoleerd. Een mooie testcase, want het Starlink-project van Musks SpaceX wil breedbandinternet via satellieten naar alle hoeken van de aarde brengen. Maar zelfs in de ruimte komt hij rivaal Jeff Bezos tegen.