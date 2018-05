Flink minder betalingsproblemen met hypotheken

Ⓒ ANP XTRA

Het aantal hypotheekbezitters dat problemen heeft met het betalen van de hypotheeklast, is flink afgenomen. Volgens het Bureau Kredietregistratie (BKR) waren er per 1 april bijna 86.000 mensen met een langdurige betalingsachterstand op hun hypotheek. Dat is 12 procent minder dan een jaar geleden.