Gassprijs schiet omhoog: zorgen over staking en levering voor winter

Dat is een van de grootste leveranciers aan Nederlandse en Europese havens. Werknemers van Chevron en toeleverancier Woodside Energy hebben voor een staking gestemd, al is die nog niet definitief. De vraag naar lng is vooral in Aziatische markten aan het toenemen. Een verstoring van de gaslevering kan de prijs laten oplopen.

De prijs liep op naar €40 per megawattuur.

In Europa loopt de vulling van gasbergingen voor het stookseizoen dat in oktober begint volgens planning, maar vanwege onderhoud en kleine storingen in Noorwegen is er onzekerheid dat het gas op tijd geleverd zal worden.

Winterkou

Ondanks de rustigere energiemarkten dan vorig jaar, en veel lagere groothandelsprijzen voor gas, kan Europa deze winter nog steeds te maken krijgen met uitschieters als een plotseling tekort aan aanbod samenvalt met lager dan gebruikelijke temperaturen, meldde energiereus E.ON woensdag.

„De kans op een herhaling van de crisis van afgelopen winter is aanzienlijk afgenomen, wat ook te zien is in de termijnmarkt”, aldus ceo Leonhard Birnbaum tegen persbureau Bloomberg. Dat betekent lagere prijzen voor consumenten en bedrijven. Maar volledige zekerheid is er niet, benadrukte hij.

Speculatie

Dat gaf voeding aan de prijsstijging in de middag. Tegelijkertijd ziet ING over een breder front signalen van meer inflatie, met stijgende grondstoffenprijzen. De prijs van Brent-olie is met bijna een procent opgelopen tot $87 per vat van 159 liter. „De inflatiedruk blijkt nog niet helemaal verdwenen, al is er ook enige speculatie in de gasmarkt gaande”, zo duidt marktenstrateeg Simon Wiersma van ING het sentiment.