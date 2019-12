Drukte bij prijsvergelijkers zorgpolissen

Bij Geld.nl zien ze in deze periode viermaal meer bezoekers op de site, meldt woordvoerd Amanda Bulthuis. Volgens haar is er dit jaar meer reden om van zorgverzekeraar te wisselen, omdat verzekeraars komend jaar toch nog maar 5% korting mogen geven op collectieve verzekeringen. Dat was voorheen 10%. Bulthuis: „Ook hebben veel verzekeraars de kortingen op aanvullende verzekeringen verlaagd.” Vorige week meldde Pricewise al sterke toename van het aantal bezoekers vergeleken met vorig jaar.

Volgens Bulthuis merkt Geld.nl ook een toenemende interesse voor aanvullende verzekering. De vergelijkssite stelt dat van de mensen die zijn overgestapt 71% naast de basisverzekering ook één of meer aanvullende verzekeringen kiest. Tegen 68,5% een jaar eerder.

