Coronapandemie raakt TomTom

De omzet over het afgelopen kwartaal daalde met 23% tot €131 miljoen, wat onder de streep een nettoverlies van €62,8 miljoen opleverde. Vorig jaar maakte het bedrijf nog een winstje van €3,3 miljoen over de eerste drie maanden. De onzekerheid als gevolg van het coronavirus is voor TomTom aanleiding een in februari aangekondigd aandeleninkoopprogramma à €50 miljoen op te schorten. Tot nu toe was een derde van dat programma al gerealiseerd.

De divisie Automotive, die systemen verkoopt die fabrikanten inbouwen in hun auto’s, is volgens bestuursvoorzitter Harold Goddijn met een daling van 24% zwaar getroffen door de sluiting van autofabrieken, terwijl de consumententak, die 40% omzet verloor, geraakt wordt door ’een steile daling van de vraag die wordt veroorzaakt door winkelsluitingen, de detailhandel die zijn voorraden afbouwt en mensen die geen auto meer rijden’.

„Herstel hangt ervan af hoe snel de economie normaliseert, inclusief voertuigproductie en de vraag van eindklanten, hetgeen momenteel onzeker is”, aldus Goddijn.

Negatieve kasstroom in 2020

De activiteiten voor klanten die de navigatietechnologie van TomTom gebruiken voor apparaten als smartphones en andere systemen zag zijn omzet met 10% toenemen. Het bedrijf werkt ondermeer samen met Microsoft en Huawei en kondigde ook een uitbreiding aan van de samenwerking aan met het Amerikaanse Verizon, dat werkt aan 5G-technologie die het oversteken van kruisingen veiliger moet maken voor hulpdiensten.

Door de ramingen voor 2020 haalde TomTom al eerder een streep. Ondanks de lagere inkomsten uit de automotive en consumenten, blijft TomTom echter wel zijn onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in lijn met zijn lange termijnstrategie uitvoeren. Daardoor verwacht het bedrijf dit jaar op een negatieve vrije kasstroom uit te komen, maar de omvang daarvan kan het nog niet aangeven.

Strategie op koers

Aanpassing van de strategie is volgens Goddijn echter niet aan de orde, schrijft hij in het persbericht. „Vanwege onze sterke, schuldenvrije balans, beschikken we over de stevigheid die nodig is om onze koers aan te houden, ondanks de huidige onzekerheden.”