Oudste beleggingsfonds: ’Nederlandse boeren krijgt te weinig voor product om te overleven’

Amsterdam - Door het stikstofbesluit stopt menig veehouder. Ook akkerbouwers wantrouwen de overheid die onzekerheid zaaide. Vanwege milieu-eisen, grote investeringen, lage opbrengsten en hogere rente gaat grond gedwongen in de verkoop. RPC, het oudste beleggingsfonds in grond in Nederland, breidt uit maar ziet het met lede ogen aan. ,,De boer krijgt te weinig voor zijn product. Wij als consumenten moeten meer voor hun producten gaan betalen.”

Coen en Hein van Beuningen: ’Dezelfde overheid die de vergunning heeft afgegeven om de stal te mogen bouwen, zegt nu: je moet hem weer afbreken, verkoop je koeien maar weer.’ Ⓒ RENE BOUWMAN