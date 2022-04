Forse omzetgroei Fugro in schone energie, klant wil af van Russische olie

Deels vanwege de schaarste aan energie, ziet smallcapfonds Fugro ook zijn omzet uit traditionele energiebronnen weer stijgen. Fugro wilde minder afhankelijk worden van orders uit de olie- en gassector. Maar de oorlog in Oekraïne krijgt effect, zegt topman Mark Heine vrijdag.

„Er is een sterke wens om afstand te nemen van energie olie en gas die uit Rusland komt”, zei hij in een toelichting op de kwartaalresultaten. „De wereld is erin geïnteresseerd om die bronnen te vervangen. Daarbij waren er sowieso vervangingsprojecten gaande, waarbij ze nu meer als transitiebrandstoffen worden gebruikt. Dat komt moet nu versneld uitgerold worden.”

Uitbreiding

Het best presterende Damrak-fonds voorziet voor dit jaar een verdere uitbreiding van groei en zijn marge. Het investeert €100 miljoen in uitbreiding van capaciteit en kwaliteitsverbetering.

De kwartaalomzet groeide tot €365,4 miljoen, vorig jaar was die nog €283,8 miljoen groot, bij destijds een aangepaste ebitda van €13,1 miljoen, meldt het concern vrijdag voorbeurs.

Ceo Heine noemt het ’bemoedigend’ dat de cashflow en marge van Fugro in een doorgaans zwakker kwartaal zijn toegenomen. Die cashflow is nog negatief, -€7 miljoen, maar een verbetering tegenover de €44,8 miljoen vorig jaar.

„Er is een grote vraag naar onze oplossingen voor de energietransitie, aanpassingen voor klimaatveranderingen duurzame infrastructuur”, aldus Heine. De groei van klussen voor de traditionele energie in olie en gas, is ’sterker dan verwacht’, stelt hij bijvoorbeeld over opdrachten in Azië, al enige tijd zijn sterkste groeigebied.

Verbetering

Analisten zagen na afgelopen maanden een verbeterd jaarslot enige verbetering bij het smallcapfonds dat dit jaar 73% koerswinst boekte. Zij kijken scherp naar de ’backlog’ met opdrachten voor komend jaar. Die was begin 2021 €875,7 miljoen groot, nu €1,16 miljard, 28% toename.

Het bedrijf met €1,2 miljard marktwaarde en vorig jaar na 5,8% groei tot €1,462 miljard omzet telt vier divisies. Vooral opdrachten die de overgang naar schonere energie helpen trekken de kar. Van de omzet kwam 61% uit zulke klussen voor duurzamere energievormen zoals offshore windparken, infrastructuur en gespecialiseerde waterprojecten.

Begin april kreeg Fugro nog een grote opdracht in Hongkong, waar de regering een overheidscontract gunde voor onderzoek naar ontwikkeling van een kunstmatig eiland van duizend hectare omvang. Eerder ontving Fugro grote opdrachten van BP voor onderzoek naar windparken in de Ierse zee.

Aandeel stijgt beperkt

Fugro doet het momenteel sterk op de beurs. Maar de beursnotering sinds 1998 heeft beleggers, buiten het rendement, relatief weinig gebracht: gestart rond omgerekend stond het aandeel op €10, en noteert het nu krap €2 hoger.

Op Fugro, waarin NN als grootste 9,2% van de aandelen bezit, staan vier koopadviezen uit, twee met een houden-advies en een verkoopaanbeveling.