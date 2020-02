Japanse export daalde in januari weer minder hard

De export van Japan liep in de eerste maand van dit jaar met 2,6 procent terug ten opzichte van een maand eerder, terwijl economen in doorsnee hadden gerekend op een teruggang van 7 procent. In december was de afname nog 6,3 procent.

Economen en analisten zijn bang dat de grote klap van het coronavirus nog moet komen. Bovendien menen ze dat de cijfers van januari door de feestdagen wellicht een vertekend beeld geven. Vraag is of de export naar de Verenigde Staten en Europa de teruggang van de uitvoer naar China kan opvangen, menen zij.

De bestellingen voor machines liepen in december harder dan verwacht terug. De afname op jaarbasis bedroeg 3,5 procent, waar economen op een teruggang met 0,7 procent hadden gerekend.